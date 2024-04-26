На Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: пострадали двое волонтеров

На Харьковщине в селе Сотницкий Казачок российский дрон попал в автомобиль, в результате чего получили ранения два местных волонтера.

Источник: сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова

Детали: "Сегодня в 12:30 в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района в результате попадания вражеского дрона в автомобиль получили ранения два местных волонтера: мужчина 56 лет и его 54-летняя жена.

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Также за медицинской помощью обратился их 18-летний сын".

Детали: Синегубов добавил, что обстрел оккупанты совершили после выдачи жителям села гуманитарной помощи.