Сили оборони Півдня: Ворог після довгої паузи вивів ракетоносії в Чорне море

Російська армія після довгої паузи вивела в Чорне море на чергування два підводних ракетоносії.

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "Після доволі довгої паузи ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії.

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Деталі: Решта ворожих кораблів, за даними Сил оборони, перебувають у пунктах базування. Українців закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог.