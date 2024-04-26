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Сили оборони Півдня: Ворог після довгої паузи вивів ракетоносії в Чорне море

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 квітня 2024, 18:16
Сили оборони Півдня: Ворог після довгої паузи вивів ракетоносії в Чорне море
Фото - Сили оборони півдня

Російська армія після довгої паузи вивела в Чорне море на чергування два підводних ракетоносії.

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "Після доволі довгої паузи ворог вивів на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії.

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Деталі: Решта ворожих кораблів, за даними Сил оборони, перебувають у пунктах базування. Українців закликають бути уважними до сигналів повітряних тривог.

Теми: Чорне море
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