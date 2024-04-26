Силы обороны Юга: Враг после долгой паузы вывел ракетоносители в Черное море
Пятница, 26 апреля 2024, 18:16
Российская армия после долгой паузы вывела в Черное море на дежурство два подводных ракетоносителя.
Источник: Силы обороны юга
Дословно: "После достаточно длинной паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя.
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Детали: Остальные вражеские корабли, по данным Сил обороны, находятся в пунктах базирования. Украинцы призывают быть внимательными к сигналам воздушных тревог.