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На Херсонщині заборонили відвідувати прибережні території вздовж Дніпра

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 квітня 2024, 18:52
На Херсонщині заборонили відвідувати прибережні території вздовж Дніпра
Фото: Getty Images

В Херсонській області Рада оборони області запровадила низку нових обмежень, зокрема заборонила відвідувати прибережні території вздовж правого берега річки Дніпро.

Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Дослівно: "Заборонено відвідувати прибережні території вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова. Заборонено відвідувати території, де збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, у тому числі вздовж берега річок".

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Деталі: Також Прокудін розповів, що через посилення активності російських безпілотників тепер  заборонено рух цивільних автомобілів дорогою Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 14 – км 71. "Обʼїзд буде організовано дорогою Т-22-07-/Т-04-03/ Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав", - сказав він.

Теми: ДніпроХерсонська область
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