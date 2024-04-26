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На Херсонщине запретили посещать прибрежные территории вдоль Днепра

Александр ШумилинПятница, 26 апреля 2024, 18:52
На Херсонщине запретили посещать прибрежные территории вдоль Днепра
Фото: Getty Images

В Херсонской области Совет обороны области ввел ряд новых ограничений, в частности запретил посещать прибрежные территории вдоль правого берега реки Днепр.

Источник: сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина

Дословно: "Запрещено посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошевая. Запрещено посещать территории, где построено или продолжается обустройство фортификационных сооружений, в том числе вдоль берега рек".

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Детали: Также Прокудин рассказал, что из-за усиления активности российских беспилотников теперь запрещено движение гражданских автомобилей по дороге Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71. "Объезд будет организован по дороге Т-22-07-/Т-04-03/ Высокополье - Большая Александровка - Берислав", - сказал он.

Темы: ДнепрХерсонская область
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