На Херсонщине запретили посещать прибрежные территории вдоль Днепра

В Херсонской области Совет обороны области ввел ряд новых ограничений, в частности запретил посещать прибрежные территории вдоль правого берега реки Днепр.

Источник: сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина

Дословно: "Запрещено посещать прибрежные территории вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошевая. Запрещено посещать территории, где построено или продолжается обустройство фортификационных сооружений, в том числе вдоль берега рек".

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Детали: Также Прокудин рассказал, что из-за усиления активности российских беспилотников теперь запрещено движение гражданских автомобилей по дороге Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71. "Объезд будет организован по дороге Т-22-07-/Т-04-03/ Высокополье - Большая Александровка - Берислав", - сказал он.