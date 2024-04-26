Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Евакуація лікарень у Києві: Кличко показав відео вивезення пацієнтів

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 квітня 2024, 19:20
Евакуація лікарень у Києві: Кличко показав відео вивезення пацієнтів
Скриншот з відео Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко показав, як відбувається евакуація пацієнтів та персоналу з медзакладів, по яких Росія вірогідно може завдати ударів. 

Джерело: Кличко в Telegram, КМВА

Пряма мова: "Ворог, судячи з відео, що потрапило в інтернет, фактично анонсував удар по цих медичних закладах, назвали навіть адреси. Мовляв, в закладах перебувають військові. Це провокація, яку агресор намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці".

Реклама:

Деталі: За словами Кличка, нині "робиться все, щоб убезпечити дітей, їх батьків, дорослих пацієнтів та персонал від можливої атаки на ці медзаклади, про яку заявив агресор".

ВІДЕО ДНЯ

За словами голови КМВА Сергія Попка, наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що РФ дійсно збирається завдати таких ударів.

Відео евакуації показало і видання Суспільне. 

Оновлено: Станом на 19:58 Кличко повідомив, що евакуація пацієнтів і медперсоналу лікарень на вулиці Богатирській завершена. 

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
Київ
СБУ назвала білоруські погрози київським лікарням проявами ІПСО
Київ терміново евакуює кілька лікарень через загрозу ракетного удару – КМДА
Рівень води у Дніпрі в межах Києва суттєво знизився
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: