Міський голова Києва Віталій Кличко показав, як відбувається евакуація пацієнтів та персоналу з медзакладів, по яких Росія вірогідно може завдати ударів.

Джерело: Кличко в Telegram, КМВА

Пряма мова: "Ворог, судячи з відео, що потрапило в інтернет, фактично анонсував удар по цих медичних закладах, назвали навіть адреси. Мовляв, в закладах перебувають військові. Це провокація, яку агресор намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці".

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Евакуація лікарень у Києві: Кличко показав відео вивезення пацієнтів pic.twitter.com/tx2UTGTIyA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 26, 2024

Деталі: За словами Кличка, нині "робиться все, щоб убезпечити дітей, їх батьків, дорослих пацієнтів та персонал від можливої атаки на ці медзаклади, про яку заявив агресор".

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За словами голови КМВА Сергія Попка, наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що РФ дійсно збирається завдати таких ударів.

Відео евакуації показало і видання Суспільне.

Оновлено: Станом на 19:58 Кличко повідомив, що евакуація пацієнтів і медперсоналу лікарень на вулиці Богатирській завершена.