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Эвакуация больниц в Киеве: Кличко показал видео вывоз пациентов

Татьяна ОлейникПятница, 26 апреля 2024, 19:20
Эвакуация больниц в Киеве: Кличко показал видео вывоз пациентов
Скриншот с видео Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как происходит эвакуация пациентов и персонала из медучреждений, по которым Россия вероятно может нанести удары.

Источник: Кличко в Telegram, КМВА

Прямая речь: "Враг, судя по попавшему в интернет видео, фактически анонсировал удар по этим медицинским учреждениям, назвали даже адреса. Мол, в заведениях находятся военные. Это провокация, которую агрессор пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы".

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Детали: По словам Кличко, сейчас "делается все, чтобы обезопасить детей, их родителей, взрослых пациентов и персонал от возможной атаки на эти медучреждения, о которых заявил агрессор".

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По словам главы КМВА Сергея Попка, пока нет ни одного подтверждения, которое свидетельствовало бы, что РФ действительно собирается нанести такие удары.

Видео эвакуации показало и издание "Суспільне".

Обновлено: По состоянию на 19:58 Кличко сообщил, что эвакуация пациентов и медперсонала больниц по улице Богатырской завершена.

Темы: Киев
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