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Столтенберг: Російські шпигуни в країнах НАТО не завадять підтримці України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 квітня 2024, 19:35
Столтенберг: Російські шпигуни в країнах НАТО не завадять підтримці України
Єнс Столтенберг. Фото - Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.

Джерело: Столтенберг сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 26 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг закликав членів НАТО зберігати пильність у зв’язку з прихованою діяльністю Росії по всьому Альянсу.

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"Минулого тижня Німеччина заарештувала осіб, звинувачених у шпигунстві і диверсіях. А сьогодні у Великій Британії п’ятьом були висунуті звинувачення у зв'язку з ворожою державною діяльністю на користь Росії", – нагадав він.

Генсек запевнив, що члени НАТО "повністю солідарні" з Німеччиною та Британією.

"Такі дії є небезпечними і неприйнятними. Вони не зупинять нас від надання підтримки Україні. І ми тісно координуємо наші дії у відповідь на будь-які ворожі дії проти членів НАТО", – підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні під час виступу на заході в Берліні Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової підтримки України, наголосивши, що вона й далі має шанси на перемогу в повномасштабній війні проти Росії.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу, на його думку, повинні віддавати пріоритет більшій військовій допомозі Україні перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.

Теми: НАТО
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