Столтенберг: Российские шпионы в странах НАТО не помешают поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.

Источник: Столтенберг сказал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине 26 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг призвал членов НАТО сохранять бдительность в связи со скрытой деятельностью России по всему Альянсу.

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"На прошлой неделе Германия арестовала лиц, обвиняемых в шпионаже и диверсиях. А сегодня в Великобритании пятерым были выдвинуты обвинения в связи с враждебной государственной деятельностью в пользу России", – напомнил он.

Генсек заверил, что члены НАТО "полностью солидарны" с Германией и Британией.

"Такие действия являются опасными и неприемлемыми. Они не остановят нас от оказания поддержки Украине. И мы тесно координируем наши действия в ответ на любые враждебные действия против членов НАТО", – подчеркнул он.

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Накануне во время выступления на мероприятии в Берлине Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной поддержки Украине, подчеркнув, что она и дальше имеет шансы на победу в полномасштабной войне против России.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что государства-члены Альянса, по его мнению, должны отдавать приоритет большей военной помощи Украине перед выполнением цели по расходам на собственную оборону.