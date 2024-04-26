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Остін: США виділяють $6 млрд на замовлення зброї для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 квітня 2024, 20:06
Остін: США виділяють $6 млрд на замовлення зброї для України
Ллойд Остін. Фото - Getty Images

Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму замовлення зброї в американських виробників.

Джерело: Остін на пресконференції за підсумками 21-го засідання Контактної групи з питань оборони України 26 квітня, пише "Європейська правда"

Деталі: Остін нагадав про нещодавно виділений Україні пакет військової допомоги в розмірі 1 мільярд доларів, зброя в межах якого постачається зі складів армії США.

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"Радий також сьогодні оголосити додаткове зобов’язання на суму 6 мільярдів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це дозволить нам придбати додаткову допомогу Україні в американської оборонної промисловості", – додав він.

Шеф Пентагону підкреслив, що це – найбільший пакет військової допомоги, про який ми оголосили станом на сьогодні. Він уточнив, що до пакета увійдуть перехоплювачі для систем Patriot і NASAMS, системи протидії дронами, "значна кількість" артилерійських боєприпасів і зенітні снаряди.

Першим про наміри США оголосити пакет на 6 мільярдів доларів повідомило видання Politico

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

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Теми: СШАдопомога Українізброя
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