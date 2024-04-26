Остин: США выделяют $6 млрд на заказ оружия для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Соединенные Штаты выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма заказа оружия у американских производителей.

Источник: Остин сказал на пресс-конференции по итогам 21-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 26 апреля, пишет "Европейская правда"

Детали: Остин напомнил о недавно выделенном Украине пакете военной помощи в размере 1 миллиард долларов, оружие в рамках которого поставляется со складов армии США.

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"Рад также сегодня объявить дополнительное обязательство на сумму 6 миллиардов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это позволит нам приобрести дополнительную помощь Украине у американской оборонной промышленности", – добавил он.

Шеф Пентагона подчеркнул, что это – самый большой пакет военной помощи, о котором мы объявили по состоянию на сегодня. Он уточнил, что в пакет войдут перехватчики для систем Patriot и NASAMS, системы противодействия дронами, "значительное количество" артиллерийских боеприпасов и зенитные снаряды.

Первым о намерениях США объявить пакет на 6 миллиардов долларов сообщило издание Politico.

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Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

Накануне советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и их поставки будут продолжаться и в будущем.

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