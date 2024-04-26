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Бельгія прискориться, щоб поставити Україні F-16 уже в 2024 році

Олег Павлюк, Олександр ШумілінП'ятниця, 26 квітня 2024, 20:32
Бельгія прискориться, щоб поставити Україні F-16 уже в 2024 році
Фото: Getty Images

Уряд Бельгії вирішив прискорити постачання Україні власних винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року, не чекаючи формування нового кабінету міністрів.

Джерело: заяви бельгійського прем’єра Александера Де Кроо та міністерки оборони Людивіни Дедондери, пише "Європейська правда" з посиланням на VRT

Детали: Де Кроо назвав рішення про постачання F-16 "великим кроком для оборони України", нагадавши, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів.

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"Але тепер наша країна приєднується до обмеженої групи країн, які фактично поставлять літаки в Україну", – наголосив він.

Голова бельгійського Міноборони не назвала конкретних строків відправлення F-16 в Україну, але запевнила, що це станеться якнайшвидше.

"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", – підкреслила Дедондер.

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Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше вона планувала почати поставки F-16 в Україну, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Теми: Бельгіяавіа
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