Бельгия ускорится, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году

Правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.

Источник: заявления бельгийского премьера Александера Де Кроо и министра обороны Людвины Дедондеры, пишет "Европейская правда" со ссылкой на VRT

Детали: Де Кроо назвал решение о поставках F-16 "большим шагом для обороны Украины", напомнив, что Бельгия уже была участницей коалиции истребителей и обеспечивала ремонт поставленных самолетов и обучение украинских пилотов.

Реклама:

"Но теперь наша страна присоединяется к ограниченной группе стран, которые фактически поставят самолеты в Украину", – подчеркнул он.

Глава бельгийского Минобороны не назвала конкретных сроков отправки F-16 в Украину, но заверила, что это произойдет как можно быстрее.

"Мы сделаем все возможное, чтобы доставить самолеты до конца года. Я хочу четко заявить, что наша собственная безопасность не будет поставлена под угрозу", – подчеркнула Дедондер.

ВИДЕО ДНЯ

Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее она планировала начать поставки F-16 в Украину, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.