Окупанти вдарили по фермі на Харківщині, постраждав чоловік

Російська армія увечері 26 квітня завдала удару з С-300 по селу Шестакове на Харківщині, постраждав 42-річний чоловік.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "26 квітня о 17:50 росіяни завдали ворожого удару з РСЗВ С-300 по селу Шестакове Старосалтівської громади. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання на територію сільськогосподарського підприємства в будівлю ферми. Постраждав 42-річний чоловік".

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Фото - поліція харківщина

Деталі: На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Фото - поліція харківщина