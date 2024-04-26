Окупанти вдарили по фермі на Харківщині, постраждав чоловік
П'ятниця, 26 квітня 2024, 21:22
Російська армія увечері 26 квітня завдала удару з С-300 по селу Шестакове на Харківщині, постраждав 42-річний чоловік.
Джерело: поліція Харківської області
Дослівно: "26 квітня о 17:50 росіяни завдали ворожого удару з РСЗВ С-300 по селу Шестакове Старосалтівської громади. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання на територію сільськогосподарського підприємства в будівлю ферми. Постраждав 42-річний чоловік".
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Деталі: На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.