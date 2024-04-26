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Окупанти вдарили по фермі на Харківщині, постраждав чоловік

Тетяна ОлійникП'ятниця, 26 квітня 2024, 21:22
Окупанти вдарили по фермі на Харківщині, постраждав чоловік
Фото - поліція харківщина

Російська армія увечері 26 квітня завдала удару з С-300 по селу Шестакове на Харківщині, постраждав 42-річний чоловік.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "26 квітня о 17:50 росіяни завдали ворожого удару з РСЗВ С-300 по селу Шестакове Старосалтівської громади. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання на територію сільськогосподарського підприємства в будівлю ферми. Постраждав 42-річний чоловік".

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Фото - поліція харківщина

Деталі: На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

 
Фото - поліція харківщина
 
Фото - поліція харківщина

Теми: Харківська областьвійна
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