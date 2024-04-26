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Оккупанты ударили по ферме на Харьковщине, пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПятница, 26 апреля 2024, 21:22
Оккупанты ударили по ферме на Харьковщине, пострадал мужчина
Фото - полиция Харьковской области

Российская армия вечером 26 апреля нанесла удар с С-300 по селу Шестаково в Харьковской области, пострадал 42-летний мужчина.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "26 апреля в 17:50 россияне нанесли вражеский удар с РСЗО С-300 по селу Шестаково Старосалтовской общины. По предварительной информации, зафиксировано попадание на территорию сельскохозяйственного предприятия в здание фермы. Пострадал 42-летний мужчина".

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Фото - полиция Харьковской области

Детали: На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

 
Фото - полиция Харьковской области
 
Фото - полиция Харьковской области

Темы: Харьковская областьвойна
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