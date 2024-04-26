Оккупанты ударили по ферме на Харьковщине, пострадал мужчина

Российская армия вечером 26 апреля нанесла удар с С-300 по селу Шестаково в Харьковской области, пострадал 42-летний мужчина.

Источник: полиция Харьковской области

Дословно: "26 апреля в 17:50 россияне нанесли вражеский удар с РСЗО С-300 по селу Шестаково Старосалтовской общины. По предварительной информации, зафиксировано попадание на территорию сельскохозяйственного предприятия в здание фермы. Пострадал 42-летний мужчина".

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Фото - полиция Харьковской области

Детали: На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

Фото - полиция Харьковской области