Канада виділяє ще близько $12 млн на дрони і снаряди для України

Міністр оборони Канади Білл Блер на 21-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") оголосив про виділення додаткових коштів на українське виробництво дронів і чеську ініціативу з закупівлі артилерійських снарядів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канадське Міноборони

Деталі: Під час "Рамштайну-21" Блер оголосив про виділення 3 мільйонів канадських доларів (2,2 мільйона доларів США) на виробництво дронів оборонною промисловістю України – що сталось уперше в історії допомоги Канади – у співпраці з Великою Британією.

Реклама:

Також Оттава додатково внесе близько 13 мільйонів канадських доларів (9,5 мільйона доларів США) на ініціативу Чехії щодо закупівлі та постачання артилерійських боєприпасів для України – на додачу до вже анонсованих 40 мільйонів канадських доларів (29,4 мільйона доларів США).

Блер окремо вказав, що Канада передасть Україні не 800, а 900 безпілотників SkyRanger, про постачання яких уперше оголосили в лютому.

Раніше стало відомо, що США виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI. Ця програма передбачає, що уряд США укладає контракти з американськими оборонними компаніями на виробництво нового озброєння для України.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Тріщини в підтримці України: що заважає Канаді схвалити продовження військової допомоги.