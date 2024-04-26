Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для Украины

Олег ПавлюкПятница, 26 апреля 2024, 21:47
Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для Украины
Фото: Getty Images

Министр обороны Канады Билл Блэр на 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") объявил о выделении дополнительных средств на украинское производство дронов и чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канадское Минобороны

Детали: Во время "Рамштайна-21" Блэр объявил о выделении 3 миллионов канадских долларов (2,2 миллиона долларов США) на производство дронов оборонной промышленностью Украины - что произошло впервые в истории помощи Канады - в сотрудничестве с Великобританией.

Реклама:

Также Оттава дополнительно внесет около 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллиона долларов США) на инициативу Чехии по закупке и поставке артиллерийских боеприпасов для Украины – в дополнение к уже анонсированным 40 миллионам канадских долларов (29,4 миллиона долларов США).

Блэр отдельно указал, что Канада передаст Украине не 800, а 900 беспилотников SkyRanger, о поставках которых впервые объявили в феврале.

Ранее стало известно, что США выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI. Эта программа предусматривает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство нового вооружения для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Трещины в поддержке Украины: что мешает Канаде одобрить продолжение военной помощи.

Темы: КанадаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
Канада
Канада разрешила Airbus использовать титан из России в производстве самолетов, несмотря на санкции
Канада предоставит Украине дополнительный пакет поддержки – посол
В этом году Канада предоставит Украине льготный кредит на более 300 миллионов долларов
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: