Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для Украины

Министр обороны Канады Билл Блэр на 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") объявил о выделении дополнительных средств на украинское производство дронов и чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канадское Минобороны

Детали: Во время "Рамштайна-21" Блэр объявил о выделении 3 миллионов канадских долларов (2,2 миллиона долларов США) на производство дронов оборонной промышленностью Украины - что произошло впервые в истории помощи Канады - в сотрудничестве с Великобританией.

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Также Оттава дополнительно внесет около 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллиона долларов США) на инициативу Чехии по закупке и поставке артиллерийских боеприпасов для Украины – в дополнение к уже анонсированным 40 миллионам канадских долларов (29,4 миллиона долларов США).

Блэр отдельно указал, что Канада передаст Украине не 800, а 900 беспилотников SkyRanger, о поставках которых впервые объявили в феврале.

Ранее стало известно, что США выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI. Эта программа предусматривает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство нового вооружения для Украины.

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