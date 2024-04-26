Іспанія на "Рамштайні" підтвердила плани відправити Україні ракети до Patriot

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") підтвердила рішення Мадрида відправити Києву ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на комюніке іспанського Міноборони від 26 квітня

Деталі: Під час засідання у форматі "Рамштайн" Роблес повідомила про доправлення в Україну нової партії великокаліберних артилерійських боєприпасів, після якої в найближчі місяці Іспанія планує відправити додаткові снаряди калібру 155 і 120 мм.

Реклама:

Говорячи про внесок Іспанії в протиповітряну оборону України, голова іспанського Міноборони оголосила про відправку "комплекту зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot великої дальності", які прибудуть на логістичну базу "через чотири дні".

Також у найближчі два місяці Іспанія планує передати Україні кулемети, захищені колісні транспортні засоби логістики, броньовані машини піхоти, протитанкові засоби і гаубиці польової артилерії, а ще засоби протидії дронам і танки Leopard.

ЗМІ раніше в п'ятницю повідомили, що Іспанія відмовилась поставити Україні батарею Patriot, але на тлі тиску з боку НАТО та ЄС погодилася передати Києву ракети до систем, які вже відбивають російські удари в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим Financial Times повідомляло, що Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.