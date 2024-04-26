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Испания на "Рамштайне" подтвердила планы отправить Украине ракеты к Patriot

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 26 апреля 2024, 23:40
Испания на Рамштайне подтвердила планы отправить Украине ракеты к Patriot
Patriot/ Иллюстративная фотография - Getty Images

Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") подтвердила решение Мадрида отправить Киеву ракеты-перехватчики к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике испанского Минобороны от 26 апреля

Детали: Во время заседания в формате "Рамштайн" Роблес сообщила о доставке в Украину новой партии крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов, после которой в ближайшие месяцы Испания планирует отправить дополнительные снаряды калибра 155 и 120 мм.

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Говоря о вкладе Испании в противовоздушную оборону Украины, глава испанского Минобороны объявила об отправке "комплекта зенитных ракет-перехватчиков для Patriot большой дальности", которые прибудут на логистическую базу "через четыре дня".

Также в ближайшие два месяца Испания планирует передать Украине пулеметы, защищенные колесные транспортные средства логистики, бронированные машины пехоты, противотанковые средства и гаубицы полевой артиллерии, а еще средства противодействия дронам и танки Leopard.

СМИ ранее в пятницу сообщили, что Испания отказалась поставить Украине батарею Patriot, но на фоне давления со стороны НАТО и ЕС согласилась передать Киеву ракеты к системам, уже отражающим российские удары в Украине.

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Перед этим Financial Times сообщало, что Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников по ЕС и НАТО относительно предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

Темы: ИспанияРамштайнPatriot
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