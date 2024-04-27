У Харкові пролунала серія вибухів: пошкоджена медустанова, постраждала пацієнтка

У ніч на суботу у Харкові пролунали вибухи. Влучання відбулося поруч з медустановою, у ній вибило вікна. Одна жінка постраждала.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів."

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Деталі: Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні країни.

Доповнено: За інформацією Синєгубова, окупанти вдарили по Салтівському району Харкова. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

Терехов написав, що влучання було поряд з медичним закладом. У медустанові повилітали шибки. На даний момент без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією "Суспільного", росіяни атакували психіатричну лікарню у Харкові.

Наслідки російської атаки на Харків, фото: Нацполіція

Згодом стало відомо, що осколкові поранення отримала пацієнтка лікарні 1970 року народження. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, яка не експлуатувалась, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та п’ять працівників лікарні. Пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси.

Наслідки російської атаки на Харків, фото: Нацполіція

Боєприпаси влучили на територію лікарні. На місце події прибули рятувальники, поліцейські, працівники екстреної медичної допомоги.

Наслідки російської атаки на Харків, фото: Нацполіція

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад з ЗРК С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.