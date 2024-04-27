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В Харькове прозвучала серия взрывов: повреждено медучреждение, пострадала пациентка

Алена ИвашкивСуббота, 27 апреля 2024, 00:38
В Харькове прозвучала серия взрывов: повреждено медучреждение, пострадала пациентка
Последствия ракетного удара в Харькове, фото: Нацполиция

В ночь на субботу в Харькове раздались взрывы. Попадание произошло рядом с медучреждением, в нем выбило окна. Одна женщина пострадала.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов".

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Детали: Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге страны.

Дополнено: По информации Синегубова, оккупанты ударили по Салтовскому району Харькова. Есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры. 

Терехов написал, что попадание было рядом с медицинским учреждением. На данный момент без пострадавших. В медучреждении повылетали стекла.

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По информации "Суспільного", россияне атаковали психиатрическую больницу в Харькове.

 
Последствия российской атаки на Харьков, фото: Нацполиция

Стало известно, что осколочные ранения получила пациентка больницы 1970 года рождения. В результате обстрела повреждены здание медучреждения, которое не эксплуатировалось, пищеблок и корпус, в котором на момент прилета находилось 60 пациентов и пять работников больницы. Пациентов из разбитых помещений перевели в другие корпуса. 

Последствия российской атаки на Харьков, фото: Нацполиция
Последствия российской атаки на Харьков, фото: Нацполиция

Боеприпасы попали на территорию больницы. На место происшествия прибыли спасатели, полицейские, работники экстренной медицинской помощи.

Последствия российской атаки на Харьков, фото: Нацполиция
Последствия российской атаки на Харьков, фото: Нацполиция

По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, россияне обстреляли медучреждение из РСЗО С-300. На месте попаданий образовались огромные воронки.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Харьковвзрыв
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