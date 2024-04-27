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У південно-східних областях втретє за ніч була оголошена ракетна небезпека: у Херсоні пролунали вибухи

Олена ІвашківСубота, 27 квітня 2024, 06:26
У південно-східних областях втретє за ніч була оголошена ракетна небезпека: у Херсоні пролунали вибухи
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У ніч на суботу у  південно-східних областях втретє за ніч була оголошена ракетна небезпека.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Сили оборони півдня

Деталі: Повітряна тривога була оголошена у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. 

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Доповнено:  Очільник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що у Херсоні пролунало кілька вибухів. Прибережна зона міста під обстрілом. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега.

О 6.48 пролунав відбій тривоги.

Теми: війнаракетний удар
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