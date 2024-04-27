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В юго-восточных областях в третий раз за ночь была объявлена ракетная опасность: в Херсоне раздались взрывы

Алена ИвашкивСуббота, 27 апреля 2024, 06:26
В юго-восточных областях в третий раз за ночь была объявлена ракетная опасность: в Херсоне раздались взрывы
Карта alerts.in.ua

В ночь на субботу в юго-восточных областях в третий раз за ночь была объявлена ракетная опасность.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Силы обороны юга

Детали: Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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Дополнено: Глава Херсонской МВА Роман Мрочко написал, что в Херсоне прозвучало несколько взрывов. Прибрежная зона города под обстрелом. Враг атакует с временно оккупированного левого берега.

В 6.48 раздался отбой тревоги.

Темы: войнаракетный удар
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