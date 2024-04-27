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На Дніпропетровщині через ракетний удар пошкоджено два енергооб’єкти та виникли перебої з водою 

Олена ІвашківСубота, 27 квітня 2024, 08:06
На Дніпропетровщині через ракетний удар пошкоджено два енергооб’єкти та виникли перебої з водою 
фото ілюстраційне: Нацполіція

Вранці над Дніпропетровською областю сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. В області пошкоджено два енергооб’єкти. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань. 

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Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі. 

Окрім цього, ввечері та вночі агресор продовжував гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА. 

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Найбільше дісталося самому  Нікополю. Постраждала 82-річна жінка. 

Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси. 

Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває. 

Через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі.

Теми: ракетний ударДніпропетровська область
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