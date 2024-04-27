На Дніпропетровщині через ракетний удар пошкоджено два енергооб’єкти та виникли перебої з водою
Вранці над Дніпропетровською областю сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. В області пошкоджено два енергооб’єкти.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань.
Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі.
Окрім цього, ввечері та вночі агресор продовжував гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА.
Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка.
Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси.
Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває.
Через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі.