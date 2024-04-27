На Дніпропетровщині через ракетний удар пошкоджено два енергооб’єкти та виникли перебої з водою 

Вранці над Дніпропетровською областю сили ППО знищили 13 ракет – у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. В області пошкоджено два енергооб’єкти.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань.

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Поранений 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі.

Окрім цього, ввечері та вночі агресор продовжував гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА.

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Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка.

Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси.

Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває.

Через обстріли Марганецької громади, які сталися напередодні, без електропостачання залишилося 2 села. Це 600 абонентів. Фахівці лагодять мережі.