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На Днепропетровщине из-за ракетного удара повреждены два энергообъекта и возникли перебои с водой  

Алена ИвашкивСуббота, 27 апреля 2024, 08:06
На Днепропетровщине из-за ракетного удара повреждены два энергообъекта и возникли перебои с водой  
фото иллюстративное: Нацполиция

Утром над Днепропетровской областью силы ПВО уничтожили 13 ракет - в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. В области повреждены два энергообъекта. 

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Детали: В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. 

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Ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. 

Есть перебои с водоснабжением на Криворожье. 

Кроме этого, вечером и ночью агрессор продолжал бить по Никопольщине. Трижды обстрелял район из артиллерии и 4 раза ударил БпЛА. 

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Больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 82-летняя женщина. 

Повреждены 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание, салон красоты. 

Громко было и в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. В последней побито авто. Обследование пораженных территорий продолжается. 

Из-за обстрелов Марганецкой громады, которые произошли накануне, без электроснабжения осталось 2 села. Это 600 абонентов. Специалисты чинят сети.

Темы: ракетный ударДнепропетровская область
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