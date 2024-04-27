На Днепропетровщине из-за ракетного удара повреждены два энергообъекта и возникли перебои с водой
Утром над Днепропетровской областью силы ПВО уничтожили 13 ракет - в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. В области повреждены два энергообъекта.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Детали: В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний.
Ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Есть перебои с водоснабжением на Криворожье.
Кроме этого, вечером и ночью агрессор продолжал бить по Никопольщине. Трижды обстрелял район из артиллерии и 4 раза ударил БпЛА.
Больше всего досталось самому Никополю. Пострадала 82-летняя женщина.
Повреждены 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание, салон красоты.
Громко было и в Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. В последней побито авто. Обследование пораженных территорий продолжается.
Из-за обстрелов Марганецкой громады, которые произошли накануне, без электроснабжения осталось 2 села. Это 600 абонентов. Специалисты чинят сети.