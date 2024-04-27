ДТЕК: Росія серйозно пошкодила обладнання чотирьох ТЕС, є постраждалі
Субота, 27 квітня 2024, 08:38
У ніч на 27 квітня Росія атакувала чотири теплових електростанції ДТЕК, є постраждалі цивільні.
Джерело: ДТЕК
Дослівно: "Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК.
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За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу".
Деталі: Компанія уточнює, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.
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