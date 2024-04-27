ДТЭК: Россия серьезно повредила оборудование четырех ТЭС, есть пострадавшие
Суббота, 27 апреля 2024, 08:38
В ночь на 27 апреля Россия атаковала четыре тепловых электростанции ДТЭК, есть пострадавшие гражданские.
Источник: ДТЭК
Дословно: "Враг в очередной раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.
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По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Предоставляем всю необходимую помощь".
Детали: Компания уточняет, что серьезно повреждено оборудование предприятий.
Сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.
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