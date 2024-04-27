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ДТЭК: Россия серьезно повредила оборудование четырех ТЭС, есть пострадавшие

Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 08:38
ДТЭК: Россия серьезно повредила оборудование четырех ТЭС, есть пострадавшие
иллюстративное фото с прошлогодних обстрелов: ДТЭК

В ночь на 27 апреля Россия атаковала четыре тепловых электростанции ДТЭК, есть пострадавшие гражданские.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Враг в очередной раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

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По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Предоставляем всю необходимую помощь".

Детали: Компания уточняет, что серьезно повреждено оборудование предприятий.

Сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

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Темы: электроэнергияДТЭК
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