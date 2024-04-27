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Уночі збито 21 з 34 ракет окупантів

Роман ПетренкоСубота, 27 квітня 2024, 08:50
Уночі збито 21 з 34 ракет окупантів
фото: ПС

У ніч на 27 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів, 21 ракета була збита силами ППО.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, усього ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

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  • - 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - РФ.);
  • - 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (з повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
  • - 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області)
  • - 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • - 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської й Тамбовської областей РФ);
  • - 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

  • - 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • - 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • - 1 крилату ракету "Іскандер-К";
  • - 6 крилатих ракет "Калібр".

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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