Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, 21 ракета была сбита силами ПВО.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

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9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ.);

9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей РФ);

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель: