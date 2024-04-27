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Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов

Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 08:50
Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов
фото: ВС

В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, 21 ракета была сбита силами ПВО.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:

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  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ.);
  • 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей РФ);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:

  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • крылатую ракету "Искандер-К";
  • 6 крылатых ракет "Калибр".

Темы: ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
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