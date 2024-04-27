Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов
Суббота, 27 апреля 2024, 08:50
В ночь на 27 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, 21 ракета была сбита силами ПВО.
Источник: Воздушные силы
Детали: По данным военных, всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
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- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ.);
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Белгородской обл. и из акватории Азовского моря);
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (из района Белгородской области)
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Рязанской и Тамбовской областей РФ);
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".