Росія вночі атакувала два енергетичні об’єкти на Львівщині, почалися пожежі
Субота, 27 квітня 2024, 09:45
Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02 в суботу, область була атакована крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал", є влучання.
Джерело: Львівська ОВА
Деталі: Попри те, що три крилаті ракети збили, є влучання.
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За даними влади, РФ атакувала два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі, є руйнування.
Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури на Львівщині немає.
Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.
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Проте, щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, людей просять не вмикати енергомісткі електроприлади з 19:00 до 22:00.