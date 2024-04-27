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Росія вночі атакувала два енергетичні об’єкти на Львівщині, почалися пожежі

Роман ПетренкоСубота, 27 квітня 2024, 09:45
Росія вночі атакувала два енергетичні об’єкти на Львівщині, почалися пожежі
фото ілюстративне: дснс

Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02 в суботу, область була атакована крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал", є влучання.

Джерело: Львівська ОВА

Деталі: Попри те, що три крилаті ракети збили, є влучання.

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За даними влади, РФ атакувала два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі, є руйнування.

Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури на Львівщині немає.

Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

ВІДЕО ДНЯ

Проте, щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, людей просять не вмикати енергомісткі електроприлади з 19:00 до 22:00.

Теми: Львівщина
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