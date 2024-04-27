Россия ночью атаковала два энергетические объекта на Львовщине, начались пожары

Во время воздушной тревоги, которая длилась на Львовщине с 03:58 по 06:02 в субботу, область была атакована крылатыми ракетами различного класса и аэробаллистическими ракетами "Кинжал", есть попадания.

Источник: Львовская ОВА

Детали: Несмотря на то, что три крылатые ракеты сбили, есть попадания.

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По данным властей, РФ атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары, есть разрушения.

Жертв, пострадавших, разрушений жилой инфраструктуры на Львовщине нет.

Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.

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Однако чтобы не пришлось применять почасовые отключения, людей просят не включать энергоемкие электроприборы с 19:00 до 22:00.