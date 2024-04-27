Росія вдень вдарила по об'єкту біля Дніпра, почалася пожежа

Вранці 27 квітня у Дніпрі було чути звук вибуху, ворог вдарив по об'єкту біля міста.

Джерело: "Суспільне", голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили, Дніпропетровська ОВА

Деталі: ЗМІ та соцмережі повідомили про вибухи у Дніпрі.

Реклама:

Перед цим Повітряні сили попередили про політ ракети на Кременчук Полтавської області.

Вілкул вже відреагував на вибух.

У південних та східних областях оголошена тривога.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Вілкула: "Щодо вибуху, що чули.

Без конкретики, але все нормально".

Оновлено: Пізніше в ОВА повідомили, що ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі.

Там сталася пожежа. Наразі подробиць ніяких немає.