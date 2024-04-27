Росія вдень вдарила по об'єкту біля Дніпра, почалася пожежа
Субота, 27 квітня 2024, 12:30
Вранці 27 квітня у Дніпрі було чути звук вибуху, ворог вдарив по об'єкту біля міста.
Джерело: "Суспільне", голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили, Дніпропетровська ОВА
Деталі: ЗМІ та соцмережі повідомили про вибухи у Дніпрі.
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Перед цим Повітряні сили попередили про політ ракети на Кременчук Полтавської області.
Вілкул вже відреагував на вибух.
У південних та східних областях оголошена тривога.
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Пряма мова Вілкула: "Щодо вибуху, що чули.
Без конкретики, але все нормально".
Оновлено: Пізніше в ОВА повідомили, що ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту у Дніпровському районі.
Там сталася пожежа. Наразі подробиць ніяких немає.