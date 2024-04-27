Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россия днем ударила по объекту возле Днепра, начался пожар

Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 12:30
Россия днем ударила по объекту возле Днепра, начался пожар
alerts

Утром 27 апреля в Днепре был слышен звук взрыва, враг ударил по объекту возле города.

Источник: "Суспільне", председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силыДнипропетровская ОВА

Детали: СМИ и соцсети сообщили о взрывах в Днепре.

Реклама:

Перед этим Воздушные силы предупредили о полете ракеты на Кременчуг.

Вилкул уже отреагировал на взрыв.

В южных и восточных областях объявлена тревога.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Вилкула: "Относительно взрыва, что слышали.

Без конкретики, но все нормально".

Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.

Там произошел пожар. Сейчас подробностей никаких нет.

Темы: ракетный ударДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие

Украина готовит 7 новых соглашений по безопасности, в том числе с США - Зеленский

Зеленский уволил Витюка с должности главного киберразведчика СБУ

Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

В Германии экстремисты сожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину

В Украине растет количество ДТП из-за пьяного вождения: патрульные говорят о беспрецедентной статистике

Все новости...
ракетный удар
Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов
На Днепропетровщине из-за ракетного удара повреждены два энергообъекта и возникли перебои с водой  
Ракетный удар: враг атаковал энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях
Последние новости
21:40
видеоПод парламентом Грузии снова большой протест против закона об "иноагентах"
21:38
фотоВражеский дрон попал в трактор на Харьковщине: у тракториста – контузия
21:33
В Минобороны Украины приступили к разработке модели Системы интегрированной обороны
21:27
обновленоХарьковщина: Число раненых в Золочеве возросло до 13, в Липцах погибла женщина
21:11
США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие
21:02
Оценка ИИ-стартапа CoreWeave выросла до 19 миллиардов долларов после привлечения новых инвестиций
20:49
Украина готовит 7 новых соглашений по безопасности, в том числе с США - Зеленский
20:31
Президент "Энергоатома", несмотря на обещания, так и не задекларировал дом тещи, где живет – "Схемы"
20:18
Зеленский уволил Витюка с должности главного киберразведчика СБУ
20:10
Правительство продлило кредитование для аграриев с прифронтовых и временно оккупированных территорий до 2025 года
Все новости...
Реклама: