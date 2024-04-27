Россия днем ударила по объекту возле Днепра, начался пожар

Утром 27 апреля в Днепре был слышен звук взрыва, враг ударил по объекту возле города.

Источник: "Суспільне", председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, Воздушные силы, Днипропетровская ОВА

Детали: СМИ и соцсети сообщили о взрывах в Днепре.

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Перед этим Воздушные силы предупредили о полете ракеты на Кременчуг.

Вилкул уже отреагировал на взрыв.

В южных и восточных областях объявлена тревога.

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Прямая речь Вилкула: "Относительно взрыва, что слышали.

Без конкретики, но все нормально".

Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что враг ударил по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.

Там произошел пожар. Сейчас подробностей никаких нет.