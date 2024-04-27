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Словаки без підтримки уряду зібрали майже 4 мільйони євро на снаряди Україні

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 27 квітня 2024, 12:04
Словаки без підтримки уряду зібрали майже 4 мільйони євро на снаряди Україні
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Громадяни Словаччини, невдоволені тим, що уряд Роберта Фіцо не підтримує Україну зброєю, зібрали вже майже 4 мільйони євро на закупівлю снарядів для України.

Джерело: сайт ініціативи громадян зі збору коштів, "Європейська правда"

Деталі: За 12 днів ініціативі вдалося зібрати 3 873 032 євро, кошти надали понад 60 тисяч донорів.

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При цьому в описі збору сказано, що першою метою є 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро.

"Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідної амуніції для України. До нього вже приєдналося понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем'єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи.

Було б прикро, якби так і залишилося. Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому війною сусіду", – сказано в описі ініціативи, яка зветься "Боєприпаси для України – якщо не уряд, то ми надсилаємо".

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За словами співорганізаторки кампанії Зузани Іжакової, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму з купівлі боєприпасів, перші поставки за якою в Україну очікуються в червні.

Провідні українські діячі подякували жителям Словаччини, які зібрали мільйони євро на закупівлю снарядів для України.

Теми: Словаччиназброядопомога Українівійна
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