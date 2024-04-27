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Словаки без поддержки правительства собрали 4 миллиона евро на снаряды Украине

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 12:04
Словаки без поддержки правительства собрали 4 миллиона евро на снаряды Украине
скриншот

Граждане Словакии, недовольные тем, что правительство Роберта Фицо не поддерживает Украину оружием, собрали почти 4 миллиона евро на закупку снарядов для Украины.

Источник: сайт соответствующей инициативы граждан по сбору средств, "Европейская правда"

Детали: За 12 дней инициативе удалось собрать 3 873 032 евро, средства предоставили более 60 тысяч доноров.

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При этом в описании сбора говорится, что первой целью является 250 тысяч евро с последующей надеждой постепенно выйти на 1 миллион евро.

"Правительство Чехии недавно запустило глобальную инициативу по закупке необходимой амуниции для Украины. К нему уже присоединилось более двадцати стран. К сожалению, Словакии среди них до сих пор нет. Правительство Словацкой Республики и премьер-министр Фицо отказались присоединиться к инициативе".

Было бы досадно, если бы так и осталось. Мы отказываемся принять отказ в помощи пострадавшему войной соседу", – сказано в описании инициативы, которая называется "Боеприпасы для Украины – если не правительство, то мы присылаем".

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По словам соорганизатора кампании Зузаны Ижаковой, сбор будет бессрочным, а полученные средства пойдут на чешскую программу по покупке боеприпасов, первые поставки по которой в Украину ожидаются в июне.

Ведущие украинские деятели поблагодарили жителей Словакии, которые собрали миллионы евро на закупку снарядов для Украины.

Темы: Словакияоружиепомощь Украиневойна
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