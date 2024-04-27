ДПТ у Броварах: суд взяв під варту голову РДА
Субота, 27 квітня 2024, 15:20
За клопотанням прокурорів голову Броварської районної державної адміністрації на Київщині Володимира Майбоженка взяли під варту.
Джерело: Київська облпрокуратура
Деталі: Зазначається, що за ДТП з чотирма постраждалими обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.
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Передісторія: 26 квітня Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей.
У ОВА повідомили про його звільнення.
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