ДПТ у Броварах: суд взяв під варту голову РДА

За клопотанням прокурорів голову Броварської районної державної адміністрації на Київщині Володимира Майбоженка взяли під варту.

Джерело: Київська облпрокуратура

Деталі: Зазначається, що за ДТП з чотирма постраждалими обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

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Передісторія: 26 квітня Майбоженко в стані алкогольного сп'яніння збив чотирьох людей.

У ОВА повідомили про його звільнення.