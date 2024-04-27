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ДПТ в Броварах: суд взял под стражу председателя РГА

Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 15:20
ДПТ в Броварах: суд взял под стражу председателя РГА
скриншот

По ходатайству прокуроров главу Броварской районной государственной администрации Киевской области Владимира Майбоженко взяли под стражу.

Источник: Киевская облпрокуратура

Детали: Отмечается, что за ДТП с четырьмя пострадавшими избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

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Предыстория: 26 апреля Майбоженко в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех человек.

В ОГА сообщили о его освобождении.

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Темы: БроварыДТПКиевская область
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