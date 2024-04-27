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Сирський відзвітував "Рамштайну" про загострення на фронті

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоСубота, 27 квітня 2024, 15:35
Сирський відзвітував Рамштайну про загострення на фронті
фото сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з обороноздатності України,  на якому розповів про ситуацію на фронті, що "має тенденцію до загострення".

Джерело: Сирський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Сирський розповів, що перед учасниками коаліції виступив президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

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"Я своєю чергою поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", – повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що подякував учасникам та особисто главі Пентагону Ллойду Остіну за послідовну підтримку України, Збройних сил, військову допомогу з боку США та всіх союзників і партнерів.

Нагадаємо: Після 21-го засідання у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 мільярдів доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

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Теми: СирськийвійнаЗбройні силиРамштайн
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