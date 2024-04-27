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Сырский отчитался "Рамштайну" об обострении на фронте

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 15:35
Сырский отчитался Рамштайну об обострении на фронте
фото сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял участие в 21-м заседании Контактной группы по обороноспособности Украины, на котором рассказал о ситуации на фронте, "имеющей тенденцию к обострению".

Источник: Сырский в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Сырский рассказал, что перед участниками коалиции выступили президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.

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"Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", – сообщил главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что поблагодарил участников и лично главу Пентагона Ллойда Остина за последовательную поддержку Украины, Вооруженных сил, военную помощь со стороны США и всех союзников и партнеров.

Напомним: После 21-го заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

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Темы: СырскийвойнаВооруженные силыРамштайн
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