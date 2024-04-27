Євродепутатка: У разі успіху "голосів Кремля" на виборах підтримка України може зменшитись

Євродепутатка, заступниця голови делегації Європарламенту до комітету Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон допустила можливе ослаблення підтримки України, якщо радикальні партії посилять свою присутність у Європарламенті за результатами загальноєвропейських виборів.

Джерело: фон Крамон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Парламент був в авангарді підтримки України, надаючи військову, фінансову, юридичну та гуманітарну підтримку...

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Але (я) дуже боюся майбутнього: якщо багато хто з нас не буде переобраний, якщо праві виявляться сильнішими, підтримка України може зменшитися".

Деталі: Вона пояснила, що щоразу, коли на пленарному засіданні виступає хтось із ультраправої "Альтернативи для Німеччини" AFD або з інших правих партій, то це чути "голос Кремля".

"Що більше у вас таких голосів, то складніше загалом отримати сильну підтримку. У вас усе ще буде підтримка (після виборів. – ред.). Але якщо у вас буде більше голосів пропутінських, прокремлівських і проросійських, я думаю, що це буде складніше, і ця підтримка не буде цілісною. Я все ще оптимістична, але я також трохи занепокоєна", – зауважила фон Крамон.

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Довідково: Вибори у Європарламент заплановані на 6-9 червня 2024 року.

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