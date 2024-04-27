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Евродепутат: В случае успеха "голосов Кремля" на выборах поддержка Украины может уменьшиться

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 16:23
Евродепутат: В случае успеха голосов Кремля на выборах поддержка Украины может уменьшиться
Европарламент, фото AFP via Getty Images

Евродепутат, замглавы делегации Европарламента в комитет Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон допустила возможное ослабление поддержки Украины, если радикальные партии усилят свое присутствие в Европарламенте по результатам общеевропейских выборов.

Источник: фон Крамон в интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Парламент был в авангарде поддержки Украины, предоставляя военную, финансовую, юридическую и гуманитарную поддержку...

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Но (я) очень боюсь будущего: если многие из нас не будут переизбраны, если правые окажутся сильнее, поддержка Украины может уменьшиться".

Детали: Она объяснила, что каждый раз, когда на пленарном заседании выступает кто-то из ультраправой "Альтернативы для Германии" AFD или из других правых партий, то это слышен "голос Кремля".

"Чем больше у вас таких голосов, тем сложнее в целом получить сильную поддержку. У вас все еще будет поддержка (после выборов.– Ред.). Но если у вас будет больше голосов пропутинских, прокремлевских и пророссийских, я думаю, что это будет сложнее , и эта поддержка не будет цельной.

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Я все еще оптимистичная, но я тоже немного обеспокоена", – отметила фон Крамон.

Справочно: Выборы в Европарламент намечены на 6-9 июня 2024 года.

Читайте подробно о том, станет ли Европарламент менее дружественным к Украине из-за успеха ультраправых.

Читайте также о том, как проходят "евровыборы" 2024 года, важные для Украины.

Темы: Европарламентвиборыпомощь Украине
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