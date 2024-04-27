Австралія виділяє Україні нову військову допомогу на 100 мільйонів доларів

Австралія виділить для України новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram, Укрінформ за підсумками пресконференції Шмигаля і міністра оборони Австралії Річарда Марлза у Львові

Пряма мова Шмигаля: "Австралія готує для України новий пакет допомоги на 100 млн доларів. Половина цієї суми буде спрямована на велику партію ПЗРК. Понад 30 млн доларів – на безпілотники в межах "Коаліції дронів", а решта суми – на інші військові потреби.

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Про це домовилися із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Австралії Річардом Марлзом під час зустрічі у Львові.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу "повітря-земля"".

Деталі: Прем’єр зазначив, що загалом підтримка Австралією України вже складає понад 655 млн доларів, з них 540 млн доларів — це саме військова допомога.

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Разом з тим, Марлз на спільній прес-конференції з прем'єром України Денисом Шмигалем та заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком уточнив, що з нового пакету на 100 мільйонів доларів 50 мільйонів підуть на системи протиповітряної оборони ближнього радіусу дії, 30 мільйонів– на закупівлю безпілотників для українських військових, а ще 15 мільйонів доларів – на обладнання, включаючи шоломи, надувні човни, противогази та електрогенератори.

У суботу міністр оборони Австралії прибув до Львова з візитом.

Пряма мова Марлза: "Україна та її народ пережили більше двох років повномасштабного вторгнення Росії, але їхній дух залишається сильним. Австралія буде залишаться з Україною так довго, щоб Україна перемогла у цій війні… Ми розуміємо, що конфлікт буде довготривалим, і ми зобов’язуємся бути з Україною. Україна повинна перемогти заради свого майбутнього і миру у світі".