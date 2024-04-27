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Австралия выделяет Украине новую военную помощь на 100 миллионов долларов

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 16:45
Австралия выделяет Украине новую военную помощь на 100 миллионов долларов
Ричард Марлз и Денис Шмыгаль 27 апреля, фото из Telegram Дениса Шмыгаля

Австралия выделит для Украины новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram, Укринформ по итогам пресс-конференции Шмыгаля и министра обороны Австралии Ричарда Марлза во Львове

Прямая речь Шмыгаля: "Австралия готовит для Украины новый пакет помощи на 100 млн долларов. Половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК. Более 30 млн долларов – на беспилотники в рамках "Коалиции дронов", а остальная сумма – на другие военные нужды.

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Об этом договорились с вице-премьер-министром – министром обороны Австралии Ричардом Марлзом во время встречи во Львове.

Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля"".

Детали: Премьер отметил, что в целом поддержка Австралией Украины уже составляет более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов – это именно военная помощь.

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Вместе с тем, Марлз на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем и заместителем министра обороны Иваном Гаврилюком уточнил, что из нового пакета на 100 миллионов долларов 50 миллионов долларов пойдут на системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, 30 миллионов – на закупку беспилотников для украинских военных, а еще 15 миллионов долларов – на оборудование, включая шлемы, надувные лодки, противогазы и электрогенераторы.

В субботу министр обороны Австралии прибыл во Львов с визитом.

Прямая речь Марлза: "Украина и ее народ пережили более двух лет полномасштабного вторжения России, но их дух остается сильным. Австралия будет оставаться с Украиной так долго, чтобы Украина победила в этой войне... Мы понимаем, что конфликт будет долговременным, и мы обязуемся быть с Украиной. Украина должна победить ради своего будущего и мира в мире".

Темы: Австралияпомощь УкраинеШмыгаль
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