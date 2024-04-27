Росіяни обстріляли Козацьке на Херсонщині: 3 поранених, один з них "важкий"

Внаслідок ворожого обстрілу селища Козацьке на Херсонщині у суботу поранено трьох чоловіків, один з них перебуває у важкому стані.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Козацьке – знов під ворожим вогнем. Сьогодні близько 14:30 російська армія гатила по населеному пункту з мінометів.

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Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Це чоловіки, 41, 47 та 53 років.

Потерпілих госпіталізували для надання медичної допомоги. Один з них – у важкому стані".