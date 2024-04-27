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Россияне обстреляли Казацкое на Херсонщине: 3 раненых, один из них "тяжелый"

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 17:51
Россияне обстреляли Казацкое на Херсонщине: 3 раненых, один из них тяжелый
Казацкое, скриншот deepstatemap

В результате вражеского обстрела поселка Казацкое на Херсонщине в субботу ранены трое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Казацкое – снова под вражеским огнем. Сегодня около 14:30 российская армия била по населенному пункту из минометов.

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В результате обстрела пострадали три человека. Это мужчины, 41, 47 и 53 лет.

Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи. Один из них – в тяжелом состоянии".

Темы: Херсонская областьвойна
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