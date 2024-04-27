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У Дніпрі та області через російські атаки постраждали троє жінок

Катерина ТищенкоСубота, 27 квітня 2024, 19:02
У Дніпрі та області через російські атаки постраждали троє жінок
наслідки обстрілу Дніпропетровщини 27 квітня, фото з Telegram Лисака

Через російські обстріли і атаки безпілотників у Дніпрі в суботу постраждала жінка, на Нікопольщині – двоє жінок.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

наслідки обстрілу Дніпропетровщини 27 квітня, фото з Telegram Лисака
наслідки обстрілу Дніпропетровщини 27 квітня, фото з Telegram Лисака

Деталі: Як повідомив Лисак, через ворожу атаку у Дніпрі постраждала 59-річна жінка. У неї різана рана. Жінка лікуватиметься амбулаторно.

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Протягом дня агресор наніс 13 ударів дронами-камікадзе по Нікопольщині, 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади.

Постраждали 2 жінки – 40 та 88 років.

наслідки обстрілу Дніпропетровщини 27 квітня, фото з Telegram Лисака
наслідки обстрілу Дніпропетровщини 27 квітня, фото з Telegram Лисака

Пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, 9 приватних будинків. Понівечені 6 господарських споруд, одна з яких зайнялася, пожежу вже загасили. Потрощені авто. Також постраждала агрофірма. Пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого без світла лишилися понад 300 абонентів.

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Теми: ДніпроНікопольДніпропетровська областьвійна
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