В Днепре и области из-за российских атак пострадали трое женщин

Из-за российских обстрелов и атак беспилотников в Днепре в субботу пострадала женщина, на Никопольщине – две женщины.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия обстрела Днепропетровщины 27 апреля, фото из Telegram Лысака

Детали: Как сообщил Лысак, из-за вражеской атаки в Днепре пострадала 59-летняя женщина. У нее резаная рана. Женщина будет лечиться амбулаторно.

Реклама:

В течение дня агрессор нанес 13 ударов дронами-камикадзе по Никопольщине, 5 раз обстреливал район из артиллерии и сбросил боеприпас с БпЛА. Пострадали Никополь, Мировская и Покровская сельская общины.

Пострадали 2 женщины – 40 и 88 лет.

Повреждены 2 пятиэтажки, 9 частных домов. Изуродованы 6 хозяйственных построек, одна из которых загорелась, пожар уже потушили. Разбиты авто. Также пострадала агрофирма. Повреждена линия электропередач, в результате чего без света остались более 300 абонентов.