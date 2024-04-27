Шмигаль: Цього і наступного року ми точно профінансуємо всі соціальні видатки

Прем’єр Денис Шмигаль запевнив, що цього і наступного року Україна зможе профінансувати вчасно і в повному обсязі всі соціальні видатки.

Джерело: Шмигаль в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми точно впевнені, що цього року (і ми, чесно кажучи, впевнені вже і в наступному році) ми точно профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, субсидії.

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Все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно, без затримок, в повному обсязі.

І, власне, американська допомога дає нам впевненість у виконанні цих зобов’язань на 100%".