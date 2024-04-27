Шмыгаль: В этом и следующем году мы точно профинансируем все социальные расходы

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что в этом и следующем году Украина сможет профинансировать вовремя и в полном объеме все социальные расходы.

Источник: Шмыгаль в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы точно уверены, что в этом году (и мы, честно говоря, уверены уже и в следующем году) мы точно профинансируем все социальные платежи, все пенсии, субсидии.

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Все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя, без задержек, в полном объеме.

И, собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%".