Шмыгаль: В этом и следующем году мы точно профинансируем все социальные расходы
Суббота, 27 апреля 2024, 22:33
Премьер Денис Шмыгаль заверил, что в этом и следующем году Украина сможет профинансировать вовремя и в полном объеме все социальные расходы.
Источник: Шмыгаль в эфире телемарафона
Прямая речь: "Мы точно уверены, что в этом году (и мы, честно говоря, уверены уже и в следующем году) мы точно профинансируем все социальные платежи, все пенсии, субсидии.
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Все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя, без задержек, в полном объеме.
И, собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%".