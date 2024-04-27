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Лубінець заявив, що міжнародний Червоний Хрест перетворився на адвоката росіян

Катерина ТищенкоСубота, 27 квітня 2024, 23:25
Лубінець заявив, що міжнародний Червоний Хрест перетворився на адвоката росіян
Дмитро Лубінець, фото Anadolu via Getty Images

Омбудсмен Дмитро Лубінець звинуватив Міжнародну Федерацію Червоного Хреста в тому, що вона "перетворилася на адвоката російських злочинців".

Джерело: Лубінець у Telegram

Деталі: 15 березня повідомлялося, що Лубінець надіслав листа до Міжнародної федерації Червоного хреста із закликом провести прозоре розслідування діяльності російського ЧХ, який, імовірно, порушує принципи діяльності цієї організації, зокрема, принцип нейтральності.

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У пості 27 квітня омбудсмен зазначив, що на сайті МФЧХ з’явилася інформація щодо оцінки дій РЧХ.

Як зазначає Лубінець, на сайті федерації йдеться, що РЧХ не має присутності в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, проте жодного слова не сказано, що РЧХ діє на території Криму, хоча РЧХ вкрав у Криму майно Національного Товариства Червоного Хреста України.

Він також обурився реакцією МФЧХ на інформацію ЗМІ про те, що РЧХ співпрацював з табором "Артек" в тимчасово окупованому Криму, а на директора цього табору наклали санкції за причетність до депортації українських дітей.

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"У висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що "партнерство РЧХ з табором "Артек" вимагає серйозного перегляду". Ці слова виглядають жалюгідно: адже коли є факти – потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін", – пише Лубінець.

Він також зазначає, що перевірка МФЧХ показала, що деякі особи з РЧХ робили політичні заяви, які не відповідають принципам організації. Щодо керівника РЧХ, який і підписав угоду з табором "Артек", йдеться, що він уже не причетний до політичних організацій в РФ. Омбудсмен додає, що "вийти з організації, це одна справа, але чи може людина, яка пропагувала війну, змінити погляди?".

На думку Лубінця "заява федерації виглядає як намагання врятувати ім’я та репутацію Російського Червоного Хреста, а також тільки показує безсилість і застарілість системи".

Пряма мова Лубінця: "Водночас йдеться про те, що надалі група федерації, яка створена для перевірки дій РЧХ, протягом найближчих 4-х місяців надасть свої висновки. Такі дії вважаю з боку МФЧХ прямим підіграванням агресії РФ. Сподіваюся, що вони не будуть такими кволими і безсилими.

Міжнародні організації не можуть мовчанням підігравати російській агресії! Інакше вони не допомагають, а лише  шкодять світовому правопорядку! Вважаю, що МФЧХ, організація зі світовим іменем, перетворилася на адвоката російських злочинців".

Більше деталей: Омбудсмен додав, що нова президентка МФЧХ готова провести з ним зустріч, і він планує під час зустрічі порушити зазначені питання.

Теми: омбудсменЧервоний Хрест
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